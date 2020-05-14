Специалисты Яндекса поделились с Вестями.Ru статистикой поисковых запросов, позволяющей составить картину интересов, ожиданий и планов россиян в период самоизоляции. Как выяснилось, сильнее всего нас волнует, когда откроют парикмахерские, из занятий больше всего интересует волонтерство, а из хобби — рисование.

Специалисты "Яндекса" поделились с Вестями.Ru статистикой поисковых запросов, позволяющей составить картину интересов, ожиданий и планов россиян в период самоизоляции. Как выяснилось, сильнее всего нас волнует, когда откроют парикмахерские, из занятий больше всего интересует волонтерство, а из хобби - рисование.Судя по числу запросов со словами "когда разрешат", заданных с 1 марта по 25 апреля 2020-го, больше всего россиян заботит невозможность привести в порядок прическу. Если принять запрос-лидер в этой категории - "когда разрешат работать парикмахерским" - за 100 баллов, то следующий за ним - "когда разрешать работать магазинам одежды" - наберет всего 18. Судя по данным "Яндекса", многие также полагают, что им запрещено выезжать на дачу. Волнует россиян и работа, поездки за границу и ремонт автомобилей:Инфографика "Яндекса". Нажмите, чтобы открыть изображение в новой вкладке.В отсутствие международных перелетов россияне, судя по данным "Яндекса" о запросах со словами "как уехать" и "как улететь", задумываются о путешествии или переезде в Америку (100 баллов), Канаду (83) или Германию (58). Но реальные поездки (запросы со словосочетанием "как въехать в") совершают при этом в Москву и Московскую область (100 баллов), Краснодар и Краснодарский край (25) или Казань (12).Никто не отменял и виртуальные путешествия - "камеры онлайн" россияне сейчас ищут прежде всего, чтобы посмотреть, "как оно там" в Сочи (100 баллов), Санкт-Петербурге (60) и в Московском зоопарке (33). При этом единственное зарубежное направление виртуального туризма в десятке - Нью-Йорк (23 балла).Год назад в те же недели запрос "как стать волонтером" вообще не входил в первую десятку запросов к "Яндексу" со словосочетанием "как стать". Теперь он лидирует (100 баллов), серьезно опережая более привычные, материалистические варианты идеальной карьеры - "как стать депутатом" (65 баллов), "как стать миллионером" (52 балла) и "как стать хакером" (51 балл). Всего число запросов к "Яндексу" со словом "волонтер" за год выросло втрое.В рейтинге хобби (запросы со словосочетанием "для начинающих") лидирует рисование, но лишь с минимальным отрывом от йоги (99 баллов). Следом идут "игра на гитаре" (57), "вязание крючком" (49) и "оригами из бумаги" (43). Многие запросы со словами "как научиться" не изменились по сравнению с прошлым годом ("рисовать", "водить машину", "целоваться"), однако если убрать их, оставшиеся явно сместились в сторону интенсивной двигательной активности: вместо "свистеть", "плавать" и "танцевать" лидируют "стоять на руках" (22 балла), "отжиматься" (14) и "делать сальто" (13).