УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Яфеевой Энже Фянуровны, 1998 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Яфеевой Энже Фянуровны, уроженки Нижегородской области, 1998 года рождения, которая 30.06.2021 года ушла из дома на Новолучанской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25 лет, рост около 170 см, полного телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, волосы длинные, крашенные в светлый тон.Особые приметы: татуировка на правой ноге в области щиколотки в виде вьющегося цветка.Была одета: белые брюки с вертикальной темной полосой, голубая блузка с рисунком в виде цветов, кроссовки зеленого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов – «112»).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93