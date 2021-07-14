Только что прошла прямая онлайн-трансляция выступления первого заместителя губернатора Владимирской области А.А. Ремиги с комментариями об изменениях в Указе Губернатора об ограничениях для бизнеса.

Только что прошла прямая онлайн-трансляция выступления первого заместителя губернатора Владимирской области А.А. Ремиги с комментариями об изменениях в Указе Губернатора об ограничениях для бизнеса.Основное требование о запрете для сферы услуг принимать посетителей без сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста "отодвинуто" до 1 сентября.Представитель администрации области заявил, что требования Роспотребнадзора имели рекомендательный характер и большинство предприятий сферы услуг, в том числе фитнес-центры, СПА и т.д., не соблюдали эти требования. Поэтому и был подписан новый указ.Эти направления бизнеса - спортивные и фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские - могут продолжать работать только при условии жесткого соблюдения мер безопасности, прописанных Роспотребнадзором.Предложения представителей бизнеса были приняты во внимание. Если меры безопасности не будут соблюдаться, то властям придется перейти к более жестким ограничениям. При этом процесс вакцинации должен продолжаться.Ограничения в работе детских развлекательных центров должны быть продиктованы только безопасностью, отметил А.А. Ремига, и позволять продолжать работать. Сейчас есть рекомендации о закрытии таких организаций, но представитель областной администрации говорил о рассмотрении каждого конкретного случая.Подробности выступления смотрите в программе "Вести-Владимир" в 21.05.