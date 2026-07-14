55-летнюю жительницу Кольчугино обвиняют в незаконном производстве и продаже табака в особо крупном размере. По версии следствия, женщина сама изготавливала курительный табак из сырья, а

55-летнюю жительницу Кольчугино обвиняют в незаконном производстве и продаже табака в особо крупном размере. По версии следствия, женщина сама изготавливала курительный табак из сырья, а затем продавала его через интернет, отправляя покупателям по почте и службами доставки в разные регионы России. В 2024 году во время обысков правоохранители изъяли более 5,7 тонны немаркированного табака стоимостью