Владимирские выпускники стали лауреатами Международного конкурса студенческих работ «АРХИ СТАРТ — 2025». Свои проекты представили будущие архитекторы, дизайнеры и градостроители со всей

Владимирские выпускники стали лауреатами Международного конкурса студенческих работ «АРХИ СТАРТ — 2025». Свои проекты представили будущие архитекторы, дизайнеры и градостроители со всей России и зарубежья. Во Владимире победителей и обладателей специальных дипломов чествовали в городской администрации. Сергей Волков, глава г. Владимира Вы выбрали на самом деле блестящую профессию, интересную, многогранную и дающую вам права и