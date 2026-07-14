Свыше 150 волонтеров Владимирской области заботятся о комфорте гостей на Летнем фестивале Дениса Мацуева.

Свыше 150 добровольцев из Владимирской области в эти дни заботятся о комфорте участников и гостей Летнего музыкального фестиваля в Суздале.Координация потоков зрителей, сопровождение артистов и всесторонняя помощь оргкомитету — их труд часто остается в тени, однако именно он создает общую гостеприимную атмосферу на площадках. Благодаря усилиям этих ребят грандиозное культурное событие воспринимается гостями как очень душевный и теплый праздник.По словам руководителя областного министерства молодежной политики Елены Яниной, именно волонтеры формируют уникальный облик и настроение масштабного мероприятия, и регион искренне гордится своими молодыми помощниками.