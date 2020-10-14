В суд направлено уголовное дело в отношении членов организованной группы братьев Муртазиных по факту незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В суд направлено уголовное дело в отношении членов организованной группы братьев Муртазиных по факту незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Завершено расследование уголовного дела по обвинению Андрея Муртазина и его 47-летнего брата, тоже , сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.Ранее не судимый брат лидера организованной группы предстанет перед судом, за незаконную перевозку и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору.Напомним, что 23 декабря 2019 года в двух гаражах на территории города Гусь-Хрустальный обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. В ходе обыска изъяты: автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом (тротил, пластид), гранаты, более двух тысяч патронов и иное оружие и боеприпасы.По версии следствия, в 1993 году Андрей Муртазин с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, создал организованную преступную группу, которая получила название «Восьмерочные». , боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.Андрей Муртазин в 2016 году к 12,6 годам лишения свободы.