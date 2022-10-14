Бывшему директору муниципальной управкомпании МКП «ЖКХ» грозит до 4 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают в прокуратуре и региональном Следкоме.

Бывшему директору муниципальной управкомпании МКП «ЖКХ» грозит до 4 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают в прокуратуре и региональном Следкоме. Уголовное дело будет рассматриваться во Фрунзенском районном суде. А поводом же для его возбуждения стали материалы прокурорской проверки. В 2018 году жилой дом по адресу Большая Нижегородская, 63в был признан аварийным