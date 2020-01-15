Следователи выясняют причины скоропостижной смерти младенца, которого обнаружили в одной из квартир Подмосковья в поселке ВНИИССОК. Известно, что его родила суррогатная мать для иностранцев.

Следователи выясняют причины скоропостижной смерти младенца, которого обнаружили в одной из квартир Подмосковья в поселке ВНИИССОК. Известно, что его родила суррогатная мать для иностранцев.По предварительным выводам эксперта, причиной смерти мальчика стал синдром внезапной смерти новорожденного. Его родила в декабре 2019 года суррогатная мать. Ребенок находился под присмотром няни в квартире, где также проживали еще трое детей, рожденных таким же способом. Дети находились там до тех пор, пока биологические родители занимались оформлением документов для их вывоза за рубеж, рассказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.В настоящее время дети изъяты и находятся в детской городской больнице. Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню умершего ребенка, а также руководство и менеджера юридической организации по вопросам суррогатного материнства. Запрошена вся необходимая документация. В рамках проверки будет дана правовая оценка законности деятельности компании.Подмосковная прокуратура также организовала проверку по факту случившегося, сообщает "Интерфакс".Ранее в СМИ появилась информация о найденном мертвом ребенке. Он скончался в импровизированном приюте для детей суррогатных матерей. О смерти мальчика рассказала полиции няня. По ее словам, новорожденному едва исполнился месяц. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, то обнаружили там еще троих детей. Няня пояснила, что сообщила в полицию о случившемся сразу же, как обнаружила утром ребенка мертвым.В ходе проверки выяснилось, что у мальчика при рождении были выявлены осложнения — кефалогематома (родовая травма). Мать об этом оповестили, она сразу же отказалась от ребенка, передав его на попечительство в фирму, которая занимается суррогатным материнством. За детьми в так называемом приюте присматривала гражданка Украины, у которой не было регистрации в России.