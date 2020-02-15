На проходящем в Сочи чемпионате мира по санному спорту разыгран второй комплект наград. Россиянка Екатерина Катникова выиграла соревнования в женском спринте. Серебряная награда у Татьяны Ивановой.

На проходящем в Сочи чемпионате мира по санному спорту разыгран второй комплект наград. Россиянка Екатерина Катникова выиграла соревнования в женском спринте. Серебряная награда у Татьяны Ивановой.Золотую медаль Екатерине Катниковой принес результат 31,105 секунды. Всего 0,008 секунды уступила чемпионке Татьяна Иванова. Латышка Элиза Каузе заняла третье место. Виктория Демченко стала пятой, а Олеся Михайленко – шестой.Это вторая золотая медаль, завоеванная российскими саночниками на чемпионате мира. Ранее победу в спринте среди дуэтов одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов.