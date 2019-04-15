Мужчина во дворе дома на Новолесной улице несколько раз ударил пенсионерку, после чего скрылся с места происшествия...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тверскому району задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью 70-летней женщине», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним нарядом скорой помощи была доставлена 70-летняя москвичка с телесными повреждениями. Как пояснила потерпевшая, неизвестный мужчина во дворе дома на Новолесной улице несколько раз ударил ее, после чего скрылся с места происшествия.В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого на Бутырский Валу.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60