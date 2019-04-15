Алла Пугачева отмечает 70-летие. Спустя десятилетия Миллион алых роз, Старинные часы, Паромщик, Не обижай меня, Айсберг, Желаю счастья в личной жизни, Арлекино и многие другие любимые многими композиции помнят, любят и поют.

Алла Пугачева отмечает 70-летие.Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве. Маленькая Алла с детства увлекалась музыкой, и уже в пять лет участвовала в концерте, проходившем в Колонном зале Дома Союзов.Училась Алла в музыкальной школе при училище имени Михаила Ипполитова-Иванова, а в 1966 году окончила дирижерско-хоровое отделение этого же училища. Позже, в 1981 году, — факультет эстрадного искусства Государственного института театрального искусства имени Анатолия Луначарского (сейчас ГИТИС) по специальности "Эстрадная режиссура".В 16 лет для программы Всесоюзного радио "С добрым утром!" Алла записала свою первую песню "Робот", а годом позже девушка отправилась на свои первые гастроли по Западной Сибири в составе агитбригады радиостанции "Юность".В 1967 году Пугачева — концертмейстер в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.До начала сольной карьеры Алла Пугачева работала со многими коллективами – в ансамблях "Новый электрон", "Москвичи", "Ритм", в эстрадном оркестре под руководством Олега Лундстрема, в ВИА "Веселые ребята" под руководством Павла Слободкина.С 1980 года выступления певицы сопровождает группа "Рецитал" под руководством Юрия Шахназарова.За плечами Пугачевой участие во многих фестивалях и конкурсах песни. В 1975 году она завоевала Гран-при фестиваля "Золотой Орфей" ы Болгарии, где исполнила песню болгарского композитора и певца Эмила Димитрова "Арлекино", а в 1978 году на конкурсе "Сопот-78" в Польше стала обладательницей Гран-при "Янтарный соловей" с песней "Все могут короли". В 1997 году с песней "Примадонна" Алла Пугачева принимала участие в конкурсе песни "Евровидение", где заняла 15-е место.В 1982 году ей покорилась парижская "Олимпия" и итальянский "Олимпико". В 1988 году Алла Пугачева создала и возглавила театр-студию "Театр песни". Именно в этот момент появляются знаменитые "Рождественские встречи", которые открыли широкой публике много талантливых музыкантов.В 2009 году "женщина, которая поет" заявила о прекращении активной гастрольной деятельности, но с удовольствием продолжает принимать участие в концертах своих друзей.За годы творческой деятельности певицей было выпущено более 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. В разные годы Пугачева сотрудничала с лучшими авторами и композиторами – Михаилом Таничем, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Николаем Зиновьевым, Раймондом Паулсом, Марком Минковым, Владимиром Кузьминым, Игорем Николаевым, Игорем Крутым и многими другими.Кроме исполнительской деятельности, в биографии певицы есть несколько ролей в кино. Дебют состоялся в 1976 году в короткометражном фильме "Ансамбль неудачников". Через два года на экраны вышла картина "Женщина, которая поет", где Пугачева снялась в главной роли и впервые выступила в качестве композитора, правда под псевдонимом — Борис Горбонос. В 1985 году она сыграла главную роль в фильме "Пришла и говорю".Кроме того, песни в исполнении Пугачевой звучат в нескольких популярных кинолентах — "Король-олень", "Печки-лавочки" (1972), "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Выше Радуги" и других.Последние годы Алла Пугачева вела довольно тихую семейную жизнь, посвятив себя воспитанию детей – Лизы и Гарри, рожденных в браке с артистом Максимом Галкиным.Но поклонники певицы никогда не забывали песни, исполненные неповторимым тембром и с большим актерским талантом. И спустя десятилетия "Миллион алых роз", "Старинные часы", "Паромщик", "Не обижай меня", "Айсберг", "Желаю счастья в личной жизни", "Арлекино" и многие другие любимые многими композиции помнят, любят и поют.