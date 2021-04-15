Сигнал бедствия поступил накануне в 14 часов 39 минут их поселка Головино Киржачского района.

Сигнал бедствия поступил накануне в 14 часов 39 минут их поселка Головино Киржачского района.На момент прибытия установлено, что происходит горение дачного дома с баней. Пожарные ликвидировали пожар на площади 252 кв. м. В результате пожара сгорела отделка и конструкции 4-х дачных домов и 2 бань, сообшила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники, 33 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.