В мае выплаты продолжатся

За апрель 2020 года 4 тысячи медицинских работников Владимирской области получили дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.Работникам станций и отделений скорой помощи положена выплата, установленная в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории персонала.По постановлению №484 врачи, работающие с коронавирусными больными, начали получать 50 тысяч рублей, медработники среднего звена и водители – 25 тысяч. По постановлению №415 врачи «скорой» – более 22 тысяч рублей, медработникам среднего звена – более 11 тысяч, фельдшеры по приёму вызовов – более 5 тысяч рублей.В мае выплаты продолжатся.