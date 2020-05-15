В Москве начнется массовый скрининг на антитела к коронавирусу. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, раз в несколько дней по 70 тысяч человек смогут бесплатно сдать анализ крови. Он позволит уточнить уровень так называемого коллективного иммунитета, от которого во многом зависит выход из самоизоляции.

В Москве начнется массовый скрининг на антитела к коронавирусу. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, раз в несколько дней по 70 тысяч человек смогут бесплатно сдать анализ крови. Он позволит уточнить уровень так называемого коллективного иммунитета, от которого во многом зависит выход из самоизоляции. К тому же тесты помогут обновить базу доноров плазмы, которая может быть полезна для тех, кто сейчас болеет коронавирусом.Когда город вернется к привычному ритму жизни, зависит от того, как быстро станет понятна сегодняшняя картина. В интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы рассказал о бесплатном скрининге популяционного иммунитета, который запускается в столице. Он позволит делать прогнозы развития ситуации, принимать решения по самоизоляции. По словам Сергея Собянина, такой масштабной проверки на COVID-19 и антитела к нему еще не проводили ни в одном мегаполисе мира. Каждые 3 дня 70 тысяч москвичей будут получать приглашения в одну из 30 столичных поликлиник, где установлены ИФА-системы. Они тестируют иммунитет человека."И каждые три дня будем обновлять эти 70 тысяч. Не факт, что 70 придут, но сколько придут. И она будет еженедельно нам давать анализ ситуации сколько реально москвичей начало болеть, болеют и сколько переболело и имеют иммунитет к коронавирусу", — пояснил Собянин.Тестирование на антитела организуют также на предприятиях и в столичных домах престарелых. Многим пациентам с коронавирусом может помочь донорская кровь тех, у кого уже есть иммунитет к инфекции, и в городе внедряется система для определения того, может ли она быть пригодна для переливания."Мы определили выплаты донорам, которые сдают кровь для получения плазмы. Не всем она подходит, в институте Гамалеи ее исследуют, пригодна или нет, но кровь можно сдать, есть горячая линия. Сдают ее в нескольких лечебных заведениях в Москве", — сообщил мэр.Нагрузка на стационары снижается, а новая вспышка после майских праздников пока не зафиксирована, отметил мэр столицы. Но по-прежнему важно по возможности ограничивать контакты людей. Потому открывать, например, салоны красоты и парикмахерские еще рано. А в противовес решению с 12 мая в Москве разрешить работу строек и промышленных предприятий в общественных местах и на транспорте ввели масочный режим. Обязательно носить и перчатки."Что касается перчаток, то есть разные мнения, но большинство инфекционистов говорят о том, что значительное число заражений происходит при контакте с поверхностями — дверьми, ручками, поручнями метро. Или заходя в магазин, вы беретесь за тележку, беретесь за товары и так далее. Важно, чтобы руки были защищены. Все вместе даст эффект", — подчеркнул Собянин.Вновь включаются в работу сотни тысяч человек, есть риск, что темпы распространения коронавируса могут вырасти, подчеркнул мэр столицы. А потому, ответ на вопрос о том, когда мы увидим свет в конце тоннеля, зависит от того, как каждый из москвичей будет соблюдать требования, которые в последние недели нам диктует жизнь.