Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что внутриукраинский конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним телефонным звонком Евросоюза в Киев, который может побудить власти страны к диалогу с самопровозглашенными республиками.

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что внутриукраинский конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним телефонным звонком Евросоюза в Киев, который может побудить власти страны к диалогу с самопровозглашенными республиками.При этом сенатор подчеркнул, что вместо этого Европа предпочитает вводить санкции в отношении России, сообщает РИА Новости.Власти Украины начали военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине, в апреле 2014 года. По данным ООН, к настоящему времени жертвами этого конфликта стали уже около 13 тысяч человек.