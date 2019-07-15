Фирме придется заплатить 500 тысяч рублей

Фирме придется заплатить 500 тысяч рублейОдного из владимирских застройщиков оштрафовали за взятку сотруднице Росреестра.Как установил суд, женщина незаконно получила через посредников около 20 тысяч рублей от исполнительного директора ООО «УНР- 88».Нарушитель действовал от имени и в интересах фирмы, являющейся собственником 39 жилых квартир и одного нежилого помещения.Женщине назначили штраф в размере 210 тысяч рублей, кроме того ее лишили права занимать определенные должности на государственной службе на 2,5 года.Застройщику же назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.Прокуратура проконтролирует исполнение наказания.