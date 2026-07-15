Фиолетовые самокаты снова рассекают по Владимиру — компания «Юрент» вернулась на городские улицы. В этом сезоне сервис кикшеринга привез в областную столицу 700 СИМов: 650 самокатов и 50

Фиолетовые самокаты снова рассекают по Владимиру — компания «Юрент» вернулась на городские улицы. В этом сезоне сервис кикшеринга привез в областную столицу 700 СИМов: 650 самокатов и 50 велосипедов с электроприводом. Кстати, это уже пятый сезон работы сервиса в городе. Первый старт состоялся в 2022 году. Анна Соколова, пресс-секретарь сервиса кикшеринга «Юрент» Что касается того,