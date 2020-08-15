К кому сегодня можно отправиться в гости , или где провести выходные? Событий множество.

К кому сегодня можно отправиться в гости , или где провести выходные? Событий множество.И особенно, в Суздальском районе. В селе Гнездилово состоится костюмированный фестиваль "Диалог культур". Вы познакомитесь с традициями многих народов и попробуете блюда национальной кухни. Открытие в полдень. В самом Суздале невероятное количество событий. Творческий фестиваль "Гусли мира". И не только.Но сначала в Муром. На ул. Советской пройдут ярмарочные гуляния. Более сотни мастеров из 16 регионов России- от Архангельска до Чувашии- представят свои работы на фестивале народной музыки и ремесел "На муромской дорожке". Гончарные изделия и мягкая игрушка, роспись по дереву, шелку и металлу, мыловарение и лаковая миниатюра. В общем - масштабно и многообразно- как и должно быть на ярмарке. Открытие в 10 .00- "Лето Господне" в 11 утра откроется в Суздале на территории Ризоположенского монастыря. Фестиваль духовной музыки и колокольных звонов - 7-ой по счету- продлится до самого вечера. Концерты колокольных звонов, выступление камерного и губернаторского симфонического оркестров, мастер-классы. Программа очень масштабная. Добраться туда и обратно можно благодаря трансферу , который организует Центр классической музыки. Отправление в 10. 00 и в 16. 00 от Театральной площади Владимира.- Свое путешествие по Суздалю сегодня начинает и фестиваль Уличных театров. Такое событие нельзя пропустить. С 12 до 22 часов город будет захвачен разными постановками, которые представят театры из Москвы и Татарстана, Белгорода и Санкт- Петербурга, Рязани, Иванова , Твери..и, конечно, Владимира. Вас ждут премьеры спектаклей разных жанров, танцы на ходулях, буффонада, фолк-программа, фаер-шоу театра огня. А вечером- карнавальное шествие под африканские барабаны и бразильские танцы. Локации фестиваля - Зарядье, Кремлевский луг и улица Кремлёвская, детская площадка- на Подворье мастеров. Действие просто невероятное.. Одно пожелание- везде успеть.- И сегодня встанем в единый хоровод вместе со всем миром. Владимир присоединяется к крупномасштабной акции "Хоровод мира", которая объединит сразу 150 городов единовременно. Люди разных мировоззрений, национальностей и культур возьмутся за руки , чтобы создать образ единства и мира. Ожидаемое количество участников более 35 тысяч человек. Во Владимире на акцию приглашает коллектив "Владимирской вечоры". Танец мира они станцуют в 19 ч на Соборной площади.В селе Фетинино Собинского района сегодня тоже можно стать участником исторического события. Там отмечают 255 лет "Суворочке" - Наталье Зубовой- любимой дочери полководца Александра Суворова.И 448 лет самому селу. Напомню, что в нем жили известнейшие люди, влиявшие на судьбу России. Здесь нашел свое пристанище бывший фаворит Екатерины 2, участник заговора и убийства Павла 1- граф Платон Зубов. А его старший брат Николай- стал мужем дочери Суворова по наставлению императрицы. Изначально село Старое Фетинино было фамильным имением Зубовых. Сегодня там сохранился усадебный комплекс, над которым в 18 веке трудился итальянский архитектор Пунчини, и Церковь Троицы.4 года назад там восстановлен надгробный памятник Михаилу Леонтьеву - праправнуку Суворова, предводителю местного дворянства , благотворителю, который возглавлял строительный комитет по возведению Михаило-Архангельской церкви, что на Студёной горе во Владимире. Сегодня в село приедут гости, среди которых Галина Ананьина - председатель женского православно- патриотического общества. Прибудут в село и участники автомобильного крестного хода "Святой Руси" . Они привезут точную копию Небоявленного Креста Господня в 1423 году , ныне находящегося в Годеново.