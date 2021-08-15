Злоумышленник позвонил 83-летнему потерпевшему и, представившись братом, обманным путем похитил у него денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в хищении денежных средств пожилого мужчины путем мошенничества.Предварительно установлено, что на домашний телефон 83-летнего жителя столицы позвонил неизвестный мужчина и, представившись родным братом, попросил 40 тысяч рублей. Сославшись на плохое самочувствие, звонивший сообщил, что за деньгами приедет его знакомый. Потерпевший согласился помочь и, спустя некоторое время, у подъезда своего дома встретился с девушкой-курьером, которая взяла деньги и передала их заказчику через банкомат. Вернувшись домой, пенсионер позвонил родственнику, который сказал, что не звонил ему и денег не просил. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Калужской области задержали подозреваемого в мошенничестве и доставили его в столичный отдел полиции. Им оказался ранее судимый за грабеж 24-летний местный житель. При обыске по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты банковские карты, на которые поступили похищенные у потерпевшего денежные средства. Злоумышленник обналичил их и реализовал по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уважаемые жители и гости столицы, полиция убедительно просит быть бдительными и не доверяться незнакомым лицам. В сомнительных случаях для уточнения информации сразу позвоните родственникам или по номеру «102».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29