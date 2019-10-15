Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, официально стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, официально стал владельцем футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону", выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около десяти миллионов рублей личных средств. Как сообщает пресс-служба "СКА-Ростов", вслед за этим владелец пригласил в клуб специалистов, которые займутся управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.Василий Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону