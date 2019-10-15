Во вторник утром сотрудники Следственного комитета РФ снова проводят обыски в офисах Фонда борьбы с коррупцией.

Во вторник утром сотрудники Следственного комитета РФ снова проводят обыски в офисах Фонда борьбы с коррупцией, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что в сентябре сотрудники СК провели обыски в штабах ФБК примерно по 200 адресам.Как рассказал директор фонда Иван Жданов, обыски проходят в 15 городах, но в некоторых по нескольким адресам.В начале августа Следственный комитет РФ открыл уголовное дело, касающееся финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).Кроме того, 9 сентября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов".По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудниками организации легализовано порядка 1 миллиарда рублей, полученных от неких лиц преступным путем. В итоге в материалах уголовного дела, говорится о сумме порядка 75,5 миллионов рублей.16 сентября сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального подали апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы, который по ходатайству следствия разрешил проведение у них обысков в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств через ФБК. В тот же день Басманный суд санкционировал новые обыски по делу.Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.