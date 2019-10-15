Работница вовремя успела позвать на помощь

В Гусь-Хрустальном завершили расследование уголовного дела в отношении местного 34-летнего жителя, обвиняемого в разбое с применением насилия с предметом, используемым в качестве оружия.Ранее судимый за убийство житель Гусь-Хрустального пытался ограбить офис выдачи микрокредитов «Капитал-И». Ворвавшись в здание, мужчина приставил лезвие ножа к горлу работницу, требуя доставать деньги из кассы. Однако сотрудница соседнего офиса увидела происходящее и стала звать на помощь, после чего обидчик убежал. Однако был найден через несколько дней.Уголовное дело рассмотрят в Гусь-Хрустальном городском суде. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.