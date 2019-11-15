Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующееПостановление запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях».При этом разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан, сообщает