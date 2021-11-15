Объявлены победители конкурса «Вкусы России 2021». 15 ноября в онлайн-формате состоялась церемония...

Объявлены победители конкурса «Вкусы России 2021». 15 ноября в онлайн-формате состоялась церемония объявления финалистов и победителей национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. В конкурсе было представлены 8 номинаций.Суздальская безалкогольная медовуха стала победителем в номинации «Загляните на огонек» среди брендов, оказывающих влияние на развитие туристического потенциала территории! В этом году на конкурс было подано 720 заявок из 84 регионов. Наш регион также представили Покровский пряник, Муромский калач, Варенье из суздальского огурца, Суздальский цикорий, Суздальский лимонад, Владимирский перепел, Суздальские чипсы и Суздальский огурец.