Сотрудники Центра управления городскими дорогами обрезают сухие сучки и ветки деревьев. Это нужно, чтобы растение омолодилось и приобрело красивую форму. Сегодня сотрудники ЦУГД

Сотрудники Центра управления городскими дорогами обрезают сухие сучки и ветки деревьев. Это нужно, чтобы растение омолодилось и приобрело красивую форму. Сегодня сотрудники ЦУГД облагораживают деревья на улице Мира возле поворота на ДДюТ. Там растут липы и клены, которые давно требуют обрезки. Они были высажены в разные года и без ухода выглядят неаккуратно. Главная задача такой