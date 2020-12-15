Злоумышленники подъехали к территории строительного штаба на улице Авиаторов и, отжав оконную раму, проникли внутрь одной из бытовок, откуда тайно похитили ноутбуки различных марок...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали мужчин, подозреваемых в хищении ноутбуков со строительного объекта.В ОМВД России по району Солнцево г. Москвы обратился представитель строительной компании. Со слов заявителя, придя утром на работу, он увидел открытое окно в одной из модульных бытовок и пропажу семи ноутбуков из помещения. Материальный ущерб составил более 515 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 32 и 35 лет.Установлено, что в нерабочее время злоумышленники подъехали к территории строительного штаба на улице Авиаторов и, отжав оконную раму, проникли внутрь одной из бытовок, откуда тайно похитили ноутбуки различных марок. Похищенное они сбыли, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. В настоящее время полицейские обнаружили и изъяли все похищенные ноутбуки, которые вскоре будут возвращены компании.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93