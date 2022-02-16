Злоумышленница под предлогом продажи волос похитила деньги у местной жительницы.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из регионального УМВД задержана подозреваемая в совершении мошенничества в отношении жительницы областного центра.Потерпевшая обратилась в полицию в октябре прошлого года. Женщина сообщила, что в популярной социальной сети нашла объявление о продаже волос. Заявительница связалась с продавцом, в качестве оплаты перевела более 16 000 рублей на указанную банковскую карту. Однако, заказанный товар она так и не получила, а продавец перестала выходить на связь.В результате комплекса оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленница находится за пределами 33 региона.При содействии коллег из Саратовской области владимирские полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемую, 25-летнюю жительницу Саратова.В содеянном фигурантка созналась, пояснив, что товара у неё не было и она изначально планировала только получить деньги.Денежные средства злоумышленница вернула потерпевшей в полном объеме.В отношении фигурантки СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полиция напоминает правила сохранности сбережений:Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. С осторожностью относитесь к покупкам в социальных сетях.Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят похитить ваши деньги.Не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.