Арбитражный суд Владимирской области 16 февраля признал правоту мэрии областного центра, которая расторгла контракт с вологодской компанией «Транс-Альфа», сорвавшей поставку в город пяти

Арбитражный суд Владимирской области 16 февраля признал правоту мэрии областного центра, которая расторгла контракт с вологодской компанией «Транс-Альфа», сорвавшей поставку в город пяти новых троллейбусов «Авангард». Напомним, в сентябре 2022 года горадминистрация провела открытый конкурс, по итогам которого заключило с с ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» контракт на поставку пяти новых троллейбусов«Авангард» ВМЗ-5298.01-50. В установленные сроки