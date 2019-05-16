Его поймали у одного из пунктов приёма лома

Его поймали у одного из пунктов приёма ломаВ апреле этого года в дежурную часть полиции в Александровском районе обратился представитель одной из местных фирм, рассказавший о том, что обнаружил пропажу с фильтров для очистки воздуха с территории предприятия.Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого у одного из пунктов приёма лома задержали 30-летнего безработного жителя Карабаново. Мужчина во всем признался.Выяснилось, что подозреваемый распивал спиртное с друзьями. Когда алкоголь закончился, мужчина решил украсть металлические ёмкости с территории ближайшего предприятия, чтобы продать их и выручить деньги.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.