Злоумышленник, работая продавцом-консультантом в салоне сотовой связи, на протяжении нескольких дней тайно похищал мобильные телефоны...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов.Ранее в территориальный отдел полиции с заявлением обратился сотрудник службы безопасности салона сотовой связи. Заявитель сообщил, что из магазина на Ленинградском шоссе пропало девять мобильных телефонов. Сумма материального ущерба составила более 460 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Старопетровском проезде подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний местный житель. Установлено, что задержанный, работая продавцом-консультантом в данной торговой точке, на протяжении нескольких дней тайно похищал мобильные телефоны. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29