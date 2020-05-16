Двое злоумышленников совершили дерзкое разбойное нападение в центре Воронежа – мужчины в масках внезапно атаковали пешехода, отправив его в нокаут с одного удара. После этого нападавшие завладели сумкой своей жертвы и скрылись в неизвестном направлении.

Прохожий стал жертвой дерзких грабителей – момент преступления, произошедшего в минувший четверг, 14 мая, на улице Карла Маркса в Воронеже.Среди бела дня в центральной части города двое злоумышленников атаковали прохожего. Один из них единственным ударом отправил в нокаут мужчину, после чего забрали у него сумки и скрылись.Несколько очевидцев нападения оказали помощь 52-летнему пострадавшему и сообщили о происшествии в экстренные службы.Как сообщают СМИ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", правоохранители ведут поиски злоумышленников.