Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ...

Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МО МВД России «Куриловское» г. Москвы за продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку привлечена к уголовной ответственности продавец одного из столичных супермаркетов.В результате проверочных мероприятий сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Куриловское» г. Москвы в одном из столичных супермаркетов в поселении Щаповское выявили факт продажи алкогольной продукции 17-летней девушке. По подозрению в совершении противоправного деяния была задержана продавец магазина – 61-летняя местная жительница.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79