Старое здание бывшей школы-детсада в деревне Пестенькино после капремонта превратилось в общежитие для 72 студентов с возможностью проживания молодых студенческих семей. Здесь есть

Старое здание бывшей школы-детсада в деревне Пестенькино после капремонта превратилось в общежитие для 72 студентов с возможностью проживания молодых студенческих семей. Здесь есть абсолютно всё для комфортного проживания: комнаты на 1-3 человек, отдельная постирочная комната, душевые комнаты, кухня с необходимым оборудованием, учебный коворкинг. Также предусмотрены комнаты для приглашённых преподавателей. В Муромский пединститут будут приезжать специалисты