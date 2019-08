Молодой голкипер румынского футбольного клуба Стяуа Андрей Влад оказался в непростой ситуации по ходу гостевой встречи Лиги Европы с чешской Младой Болеслав: 20-летний игрок на несколько минут потерял сознание и выключился из игры. Тем не менее, оправившись, он продолжил матч.

Молодой голкипер румынского футбольного клуба "Стяуа" Андрей Влад оказался в непростой ситуации по ходу гостевой встречи Лиги Европы с чешской "Младой Болеслав": 20-летний игрок на несколько минут потерял сознание и выключился из игры. Тем не менее, оправившись, он продолжил матч.При этом ситуация на поле не предвещала такого развития событий: румын совершенно неожиданно для партнеров, соперников и судей на несколько секунд оказался обездвижен, на поле выбежали медики "Стяуа", но их кардинального вмешательства не потребовалось. Интересно, что придя в себя вратарь спросил: "Гол был?" В итоге команда Влада победила в гостях – 1:0.FCSB 20 yo keeper Vlad lost consciousness during the game vs Mlada Boleslav. He was out for a few seconds. First words after he came back: "Was it a goal?" pic.twitter.com/Vp9x5OoKD9— Emanuel Roşu (@Emishor) 15 августа 2019 г.