Во Владимире с невероятной скоростью растёт количество детских площадок.

Во Владимире с невероятной скоростью растёт количество детских площадок. Новую поставили в Юрьевце, где управляющая компания выиграла конкурс Владимирского филиала "ЭноргосбыТ Плюс". Больше всех, конечно, рады дети.Безоговорочная победа и приз. "Жилищная компания" выиграла конкурс Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". Награда - новая детская площадка, о которой жители Юрьевца мечтали уже давно.Татьяна Федосеева, жительница: «Потому что площадки у нас вообще не было для детей. Негде было даже играть, а теперь мы рады».На конкурс было подано более 100 заявок от управляющих компаний и ТСЖ - клиентов "ЭнергосбыТ Плюс". Строгий отбор финалистов: учитывались наличие и исправная работа общедомовых и индивидуальных приборов учета энергии, своевременная передача показаний и оплата поставленных ресурсов. В финал вышли 14 конкурсантов. Но "Жилищная компания" набрала наибольшее количество баллов.Николай Угодин, директор ООО "Жилищная компания": «Чувство радости, конечно, что мы действительно победили в этом конкурсе. Радость за детишек, для них это просто счастье».Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс": «Это опять же статус управляющей компании, которая подтвердила то, что она является лучшей. Я надеюсь, она оказывает соответствующие услуги жителям, она своевременно оплачивает наши услуги, занимается энергосбережением, серьёзно занимается учётом поставляемых ресурсов».Конкурсы компании "ЭнергосбыТ Плюс" - ежегодные. Так что те жилищные компании, которые не приняли участие в этом году, могут попробовать свои силы в следующем .Нина Глизница, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".