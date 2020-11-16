В Камешковском районе грузовой поезд сошёл с рельсов. Есть погибший. По предварительной информации ЧП произошло рядом со станцией Новки-1, там с рельсов сошли 35 вагонов, в том числе произошёл

В Камешковском районе грузовой поезд сошёл с рельсов. Есть погибший. По предварительной информации ЧП произошло рядом со станцией Новки-1, там с рельсов сошли 35 вагонов, в том числе произошёл разлив 6-ти цистерн с мазутом, нарушены габариты 2-х путей, есть 1 погибший. Известно, что это дорожный рабочий. Мужчину придавило цистерной. Сообщение о происшествии поступило спасателям около