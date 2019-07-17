Мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, тем самым нарушив миграционное законодательство Российской Федерации...

Сотрудниками полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали 32-летнего жителя 4-го микрорайона Зеленограда. Мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, тем самым нарушив миграционное законодательство Российской Федерации.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы совместно с сотрудниками ОпВМ России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы в ходе проверки жилого сектора был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной в 8 мкрн. Зеленограда, 42-летний местный житель незаконно зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали 35-летнего зеленоградца. Мужчина незаконно зарегистрировал иностранных граждан в своей квартире, расположенной на улице Ленина Зеленограда, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделениями дознания территориальных отделов полиции по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31