В Юрьеве-Польском вынесли приговор гражданину республики Беларусь, осужденному за причинение тяжких телесных повреждений троим потерпевшим.

В Юрьеве-Польском вынесли приговор гражданину республики Беларусь, осужденному за причинение тяжких телесных повреждений троим потерпевшим. Сообщает пресс-служба областной прокуратуры.3 декабря прошлого года ночью мужчина и его знакомый находились в квартире женщины и распивали спиртное. Мужчины на просьбу хозяйки жилья покинуть ее жилплощадь не реагировали, и она позвала на помощь трех своих знакомых. Между пришедшими друзьями женщины и находящимися в квартире мужчинами возник конфликт, в ходе которого осужденный взял на кухне нож и возле дома поочередно нанёс им по одному удару в область живота всем троим «помощникам».Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.