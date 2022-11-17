В 10.00 утра в Законодательном Собрании Владимирской области начнутся публичные слушания. Участники обсудят проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее
<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2022-onlajn-translyaciya-publichnyx-slushanij-po-proektu-byudzheta-vladimirskoj-oblasti-na-blizhajshie-gody.html" target="_blank">Онлайн-трансляция публичных слушаний по проекту бюджета Владимирской области на ближайшие годы</a> - В 10.00 утра в Законодательном Собрании Владимирской области начнутся публичные слушания. Участники обсудят проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее
[url=https://33live.ru/novosti/17-11-2022-onlajn-translyaciya-publichnyx-slushanij-po-proektu-byudzheta-vladimirskoj-oblasti-na-blizhajshie-gody.html]Онлайн-трансляция публичных слушаний по проекту бюджета Владимирской области на ближайшие годы[/url] - В 10.00 утра в Законодательном Собрании Владимирской области начнутся публичные слушания. Участники обсудят проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее