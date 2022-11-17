В 10.00 утра в Законодательном Собрании Владимирской области начнутся публичные слушания. Участники обсудят проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее

В 10.00 утра в Законодательном Собрании Владимирской области начнутся публичные слушания. Участники обсудят проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее познакомиться с деталями «бюджета будущего» все желающие могут в специальной форме или на сайте ЗакСобрания в разделе «Бюджетный процесс». Корреспондент «Шестого канала» уже на месте. Совсем скоро