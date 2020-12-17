ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Голоднов Никита Сергеевич, 13.10.1994 г.р., уроженец г. Москвы...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Голоднов Никита Сергеевич, 13.10.1994 г.р., уроженец г. Москвы, местонахождение которого не известно с 22 ноября 2020 года.Приметы: на вид 25-27 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы длинные светлые (зачес на бок и назад), борода рыжеватая, носит брекеты на зубах, имеет цветную татуировку (изображение цветов) во всю левую руку от плеча до запястья.Был одет: куртка короткая черного цвета с капюшоном (с изнанки-красного цвета), брюки или джинсы, шарф серого цвета, рюкзак серого цвета.Если Вам известно местонахождение данного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(495) 709-26-02, 8(495) 709-10-00, единый номер операторов сотовой связи – «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18