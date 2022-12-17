Роспотребнадзор подписал соответствующее постановление.

Во Владимирской области с 16 декабря вновь ввели масочный режим. Роспотребнадзор подписал соответствующее постановление.Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подчеркнула, что за минувшую неделю эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 114%. В связи с этим больницам предписано разделять потоки пациентов, запретить посещение стационаров, кроме случаев ухода за тяжёлыми больными, а также ввести во всех медучреждениях масочный режим. Он также будет соблюдаться в госорганизациях, занимающихся социальным обслуживанием людей.Департаменту образования, при росте заболеваемости детей до 20%, рекомендовано отправлять классы на карантин не менее чем на неделю.