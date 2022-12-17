Во Владимирской области оштрафовали подрядчика за нарушение сроков выполнения контракта. В...
Во Владимирской области оштрафовали подрядчика за нарушение сроков выполнения контракта. В Александровском районе на крупную сумму оштрафовали подрядчика, который занимался реконструкцией футбольного стадиона в городе Струнино — объект находится на балансе МБУ «Струнинский детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр».
Подрядчик нарушил условия контракта, а именно — нарушение сроков выполнения контракта, сообщает прокуратура Владимирской области.
Контракт на выполнение работ заключили 12 октября 2021 года. Реконструкция стадиона должна была закончиться не позднее 30 июня 2022 года, однако в установленные сроки футбольный стадион не был закончен. Объект в Струнино открыли только в середине октября 2022 года Торжественное открытие ознаменовалось финалом Первенства Владимирской области по футболу.
Реконструкция стадиона в городе Струнино стоила 47,3 миллиона рублей. В рамках ремонта уложили новый футбольный газон (искусственное покрытие), установили ворота, скамейки запасных, улавливатели мячей, электронное табло, мачты освещения, сделали трибуны на 300 посадочных мест.
В отношении генерального директора компании прокуратура возбудила административное дело. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. В настоящее время, предусмотренные контрактом работы приняты заказчиком.
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