Во Владимирской области оштрафовали подрядчика за нарушение сроков выполнения контракта. В...

Во Владимирской области оштрафовали подрядчика за нарушение сроков выполнения контракта. В Александровском районе на крупную сумму оштрафовали подрядчика, который занимался реконструкцией футбольного стадиона в городе Струнино — объект находится на балансе МБУ «Струнинский детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр».Подрядчик нарушил условия контракта, а именно — нарушение сроков выполнения контракта, сообщает прокуратура Владимирской области.Контракт на выполнение работ заключили 12 октября 2021 года. Реконструкция стадиона должна была закончиться не позднее 30 июня 2022 года, однако в установленные сроки футбольный стадион не был закончен. Объект в Струнино открыли только в середине октября 2022 года Торжественное открытие ознаменовалось финалом Первенства Владимирской области по футболу.Реконструкция стадиона в городе Струнино стоила 47,3 миллиона рублей. В рамках ремонта уложили новый футбольный газон (искусственное покрытие), установили ворота, скамейки запасных, улавливатели мячей, электронное табло, мачты освещения, сделали трибуны на 300 посадочных мест.В отношении генерального директора компании прокуратура возбудила административное дело. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. В настоящее время, предусмотренные контрактом работы приняты заказчиком.Фото www.pxfuel.com/