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<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2020-rublev-razgromil-xarrisa-v-adelaide-i-vyigral-vtoroj-titul-v-sezone.html" target="_blank">Рублев разгромил Харриса в Аделаиде и выиграл второй титул в сезоне</a> - Российский теннисист, 18-я ракетка мира Андрей Рублев в финале турнира в австралийской Аделаиде в двух сетах за 57 минут разгромил представителя Южной Африки Ллойда Джордж Харриса – 6:3, 6:0.