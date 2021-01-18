Произошел обрыв троллейбусной линии.

Произошел обрыв троллейбусной линии."Около остановки "Детская больница" в сторону химзавода лежит троллейбусный кабель. И ещё авария - автобус столкнулся с легковушкой. Объезжать приходится по встречке. Будет пробка" написал один из очевидцев в паблкеПо данным«Владимирпассажиртранса» обрыв произошёл по вине "стороннего транспорта". Неисправность ликвидируется.Неравнодушные граждане в соцсетях просят водителей забирать на остановках попутных пассажиров, чтобы они совсем не замерзли.