18.02.2020

2020-02-18 17:55:03

Муромлянину, расстрелявшему из пневматики велосипедного вора, вынесли приговор

В Муроме суд вынес приговор местному жителю Александру Тузу, который учинил самосуд над похитителем велосипеда.

Напомним, безработный мужчина украл транспорт, чтобы съездить за спиртным. Желая отомстить, обвиняемый привез вора в гараж, расположенный в лесном массиве, потребовал раздеться, связал веревкой руки потерпевшего и перекинул ее через металлический рельс. После этого произвел восемь выстрелов из пневматической винтовки по подвешенному мужчине, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд признал Туза виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает Муром24.