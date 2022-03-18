Сегодня, 18 марта, с 16.00 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта:
- по ул. Мира...
Сегодня, 18 марта, с 16.00 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта:
- по ул. Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до ул. Горького,
- по ул. Гороховой от дома №16 до дома №20,
- по ул. Сакко и Ванцетти от дома №10 до Октябрьского проспекта,
- по Октябрьскому проспекту от дома №22 до ул. Мира.
Объезд автотранспорта будет организован по Октябрьскому проспекту, ул. Горького, Лыбедской магистрали, сообщает пресс-служба мэрии.
Напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.