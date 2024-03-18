На базе владимирского филиала РАНХиГС состоялась традиционная Ночь выборов Открытые, прозрачные,...

На базе владимирского филиала РАНХиГС состоялась традиционная "Ночь выборов"Открытые, прозрачные, легитимные. Такими были мартовские выборы Президента. В этом сходятся все эксперты. Итоги трехдневного голосования обсудили на традиционной Ночи выборов. Она состоялась на базе владимирского филиала РАНХиГС. Доверенные лица Владимира Путина в нашем регионе подчеркнули: уверенная победа действующего главы государства - отражение запроса россиян на стабильность, безопасность, развитие.Иван Аксёнов, президент Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области, доверенное лицо Владимира Путина:- Эта победа имеет мировое значение. Это победа над теми, кто хотел сорвать выборы. Над теми, кто хотел их опорочить. Над теми, кто пытался нападать на наши приграничные области. Это очень большая победа, которая приблизит ту победу, которую мы все ждём, о которой мечтаем, за которую боремся.Мария Платанюк (Силаева), тележурналист, доверенное лицо Владимира Путина:- Позитивное абсолютно настроение. И, главное, что каждый осознавал, насколько важен этот выбор сегодня. Выборы - исторические. Мы живём в очень непростое время, непростой период в истории нашей страны. И сегодня, как никогда, была важна для нас сила единения.В филиале президентской Академии собрались ведущие политики и общественники региона, политологи, представители кандидатов в Президенты, региональный уполномоченный по правам человека, журналисты, лидеры молодежных организаций и наблюдатели.Штаб общественного наблюдения внес колоссальный вклад в обеспечение открытого процесса волеизъявления.Все участники Ночи выборов выразили уверенность: убедительная победа Владимира Путина - результат максимального объединения всех граждан страны и доказательство того, что национальному лидеру всецело доверяет российский народ.Альберт Русанен, доверенное лицо Николая Харитонова, представитель КПРФ:- Оказано доверие всего населения Российской Федерации, тому курсу, который ведёт наше государство, тому курсу, который ведёт наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, - в условиях непростой специальной военной операции. Мы вместе с нашим национальным лидером - Владимиром Владимировичем Путиным. Мы его поддерживаем, и эти выборы - ярчайший пример этого процесса.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Голосование за национального лидера подтвердило еще раз возможность нашего общества консолидироваться, собраться в трудную для страны минуту и сделать правильный выбор на ближайшие 6 лет. Это возможность для наших детей, внуков, наших родителей, для всех тех, кто строит сегодня современную Россию.