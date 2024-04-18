Владимирская станция переливания заготовила 8 тонн крови Владимирцы довольно активно сдают кровь,...

Владимирская станция переливания заготовила 8 тонн кровиВладимирцы довольно активно сдают кровь, но особенно много желающих появляется в день донора. Он будет отмечаться 20 апреля. Кто может сдать кровь, и какую проверку она проходит перед отправкой на хранение? Репортаж Федора Лалакина.На сутки отказаться от жирной пищи, алкоголя и курения - таковы условия для желающих сдать кровь. Пить больше жидкости, разрешается легкая пища - на голодный желудок приходить тоже нельзя.Дмитрий Находкин, главный врач областной станции переливания крови:- Доноров много, люди приходят, приходят активно, и мы вынуждены даже немного ограничивать этот поток, чтобы не заготавливать лишнюю кровь, поэтому просим записываться доноров, ориентироваться на донорский светофор, который у нас на сайте.Семья Авраменко - настоящая донорская династия. Супруги сдали кровь уже больше сотни раз, и продолжают регулярно помогать людям.Григорий Авраменко, почётный донор:- Когда я еще учился в институте, 18 лет было, я пошел преодолеть страх перед кровью, я так не очень любил. Но вот пошел, втянулся, и сдаю всю сознательную жизнь.Наталья Авраменко, почётный донор:- Когда приходит смс сообщение - спасибо, кому то перелили вашу кровь, это приятно. Кому-то ты помог.Один донор сдает 450 мл крови. После её разделяют на компоненты: плазму, концентраты тромбоцитов и эритроцитов.В ПЦР лаборатории тщательно исследуют образцы, определяют группу крови и резус-фактор, проверяют на наличие заболеваний, передающихся через кровь. Возбудители этих болезней находятся в плазме в виде нуклеиновых кислот. Если все проверки пройдены, - материал отправляют на хранение.Анастасия Головина, заведующая отделом лабораторной диагностики:- Наши компоненты крови, рице-содержащие компоненты, плазма, тромбо-концентраты. Они поступают в лечебную сеть максимально обследованными. И мы с гордостью и точно можем сказать, и удостоверить реципиента, что мы его не заразим.Сейчас у центра на хранении примерно 8 тонн крови. Плазму замораживают при -60°C, и хранят при -40°C.Концентрат тромбоцитов требует более холодных условий, его сохраняют в специальных криохолодильниках, способных держать температуру до -80°C. Там они находятся до запроса врачей.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести-Владимир".