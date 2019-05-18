Силы ПВО Народной милиции Донецкой народной республики в пятницу сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии в районе Донецкой фильтровальной станции.

Силы ПВО Народной милиции Донецкой народной республики в пятницу сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии в районе Донецкой фильтровальной станции. Как отмечается в сообщении Народной милиции ДНР, украинский беспилотник появился в небе во время присутствия на станции наблюдателей миссии ОБСЕ. Европейцы обеспечивали безопасность смены сотрудников фильтровальной станции, пишет ТАСС."Подразделения ПВО сорвали планы противника. Беспилотник сбит", — рассказал начальник пресс-службы милиции Даниил Безсонов.Власти ДНР обратились к ОБСЕ с просьбой не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе. По словам Безсонова, работники фильтровальной станции подвергаются террору со стороны украинских военнослужащих.Согласно Минским соглашениям, применять БПЛА у линии соприкосновения в Донбассе могут только сотрудники ОБСЕ.